Irmãs de 14 e 25 anos morrem após carro cair em rio no sul da Bahia

O corpo da adolescente que desapareceu após um acidente de carro em Itapebi, no sul da Bahia, foi recuperado na tarde desta terça-feira (26), segundo informações do Corpo de Bombeiros. A irmã dela também morreu no acidente.

Thaís da Silva Alves, de 14 anos, estava no carro com a irmã Cristiane Silva de Jesus, 25, e mais três pessoas, incluindo uma criança. Os últimos conseguiram sair do veículo e se salvar, incluindo o menino de quatro anos.

O corpo de Cristiane foi encontrado ainda no domingo, próximo a embarcações no rio, mas Thaís estava desaparecida. Segundo os bombeiros, no fim da manhã de hoje pescadores que estavam atuando como voluntários encontraram o corpo em uma área a cerca de 40 km de onde ocorreu o acidente.

O acidente aconteceu na noite de domingo. O motorista do carro não conseguiu subir uma ladeira e o veículo desceu de ré, caindo no Rio Jequitinhonha.