Irritado com baixa audiência, apresentador do SBT faz comentário racista ao vivo

Foto: Reprodução/TV Alterosa SBT

Apresentador de um programa popular da TV Alterosa, em Minas Gerais, Stanley Gusman fez um comentário considerado racista ao criticar o presidente do Instituto Ibope, Carlos Augusto Montenegro.

Durante a transmissão da edição do Alterosa Alerta dessa terça-feira (9), Gusman afirmou que, se Montenegro fosse uma pessoa “do bem”, seu nome seria “Montebranco”.

“Eu sei muita coisa. Eu sei quem é o dono do Ibope. O nome do cara é Montenegro. Se ele fosse do bem, ele ia se chamar Montebranco”, disse o apresentador ao repórter, que fazia um link ao vivo e ficou visivelmente constrangido. “Nossa mãe”, respondeu o repórter.

O Alterosa Alerta é veiculado por uma emissora afiliada do SBT. Stanley reclamava dos resultados da audiência divulgados pelo Ibope, em relação ao programa que apresenta.

Em nota, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais repudiou a postura do apresentador, classificada como “grave e inaceitável”. “Ao invés de fazer o uso da liberdade de expressão para a promoção de temas construtivos e de valorização da igualdade, o apresentador do Alterosa Alerta Stanley Gusman reverbera o racismo odioso que envergonha a sociedade brasileira”, diz trecho do comunicado, que ainda pede apuração do caso e a punição dos eventuais responsáveis.

Na internet, os internautas se revoltaram com a piada racista e pediram punição ao apresentador.

O canal ainda não se manifestou sobre o assunto.