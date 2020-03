Isolamento? Fiscais flagram mais de 800 pessoas na Feira do Rolo

Enquanto as principais avenidas de Salvador seguem vazias neste domingo (22), fiscais da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) flagraram mais de 800 pessoas reunidas na famosa Feira do Rolo, na Baixa do Fiscal. Além da grande quantidade de pessoas, a despeito da recomendação para que fiquem em casa por conta da pandemia de coronavírus, os fiscais apreenderam, junto com a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar, material irregular.

"Acabamos de fazer uma operação agora na Baixa do Fiscal. Tem uma feira, a Feira do Rolo, que devia ter mais ou menos umas 800 a mil pessoas. Fizemos um trabalho de conscientização, apreendemos muitos materiais irregulares que estavam sendo comercializados e fizemos a dispersão junto com a Polícia Militar e com a Guarda Civil Municipal", disse ao CORREIO Adriano Silveira, que é diretor da Semop.

Segundo ele, foram apreendidos, em material irregular que estava sendo comercializado, o equivale a dois caminhões.