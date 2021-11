Israel detecta caso de 'super variante' de covid detectada na África do Sul

Um caso da "super variante" B.1.1.529, detectada pela primeira vez na África do Sul, foi confirmado em Israel. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde do país nesta sexta-feira (26), seguida da notícia do bloqueio da entrada de pessoas vindas de sete países africanos.

"A variante descoberta nos estados do sul da África foi identificada em Israel. Trata-se de uma pessoa que veio do Malaui", informou o ministério, que também analisa outros dois casos de pessoas que chegaram do exterior e estão confinadas.

As três pessoas já estavam vacinadas contra a Covid-19, informou o ministério em um comunicado.

O Reino Unido também foi outro país a restringir viagens à África do Sul e mais 5 países do continente. Já a Comissão Europeia propôs aos 27 países membros da União Europeia a suspensão dos voos do sul da África.

Antes mesmo da reunião do bloco europeu, a Alemanha já anunciou que não aceitará a entrada de viajantes procedentes da África do Sul e a Itália informou a proibição de entrada em seu território de qualquer pessoa que esteve em 7 nações do sul da África nos últimos 14 dias.

O governo israelense colocou 7 nações africanas em sua lista vermelha sanitária (dos quais estrangeiros estão proibidos de viajar para o país): África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Moçambique, Namíbia e Zimbábue.

'Super variante'

A descoberta da variante B.1.1.529 do novo coronavírus foi anunciada na quinta-feira (25) pelo virologista Túlio de Oliveira em entrevista coletiva online supervisionada pelo Ministério da Saúde da África do Sul.

Até o momento foram registrados 77 casos na África do Sul, principalmente em jovens. Também foram relatados 4 casos na vizinha Botswana, 1 em Hong Kong (uma pessoa que voltou de uma viagem à África do Sul) e 1 em Israel (uma pessoa que voltou do Malaui).

Segundo o virologista, a B.1.1.529 é potencialmente muito contagiosa e tem um número "extremamente alto" de mutações. "Podemos ver que [a variante] tem potencial para se espalhar muito rapidamente".

Os cientistas ainda não têm certeza da eficácia das vacinas contra a Covid-19 existentes contra a nova variante.

"O que nos preocupa é que esta variante pode não só ter uma capacidade de transmissão aumentada, mas também ser capaz de contornar partes do nosso sistema imunológico", disse o professor Richard Lessells, outro pesquisador do instituto.