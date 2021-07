'Isso não se faz', lamenta pintor ao ser expulso de rodízio por comer demais

A fome e a vontade de comer do pintor João Carlos se juntaram, esta semana, para azar de um restaurante de São Paulo, que foi obrigado a tomar uma medida extrema em nome da 'redução de danos' durante um rodízio de massas.

Na última terça-feira (13), João pagou R$ 19,90 para ter o direito de comer o quanto quisesse no estabelecimento, e devorou nada menos que 14 pratos, um atrás do outro. No 15º, como o próprio pintor relatou nas redes sociais, foi servido e impedido de continuar. Injustiçado, gravou um vídeo que viralizou.

"Os caras mandaram eu parar só por causa disso aqui ó: eu comi 14 pratos", narrou, enquanto ria e exibia a mesa lotada de louça suja e vazia.

Ainda de acordo com o comilão, funcionários decidiram devolver o seu dinheiro (acabou que saiu tudo de graça), e pediram para ele ir embora.

"Estou fazendo esse vídeo pra mostrar que isso não se faz, não. Me botaram para correr. O cara falou que não vai me servir mais, não, então estou deixando registrado", completa nas imagens, com ar de regozijo.

Após a repercussão do caso, o pintor resolveu desafiar novamente o restaurante e, nesta quinta-feira (15), publicou um vídeo no qual declarou que comeu 23 pratos no mesmo estabelecimento. “Esse é o resultado de me deixar comer a vontade, ó”, concluiu. As informações são do portal O Tempo.

Confira o fim da aventura gastronômica abaixo.