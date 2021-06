ITA Transportes Aéreos anuncia voos para dois novos destinos saindo de Salvador

As cidades de Brasíla e Porto Seguro são os mais novos destinos anunciados pela ITA Transportes aéreos a partir do Salvador Bahia Airport. A partir de 1º de agosto, a companhia aérea vai voar diariamente para a capital federal e seis vezes por semana para Porto Seguro. As passagens já estão à venda no site e em agências de viagens credenciadas.

Os voos vindos de Brasília com destino a Salvador decolarão às 10h05 e farão o percurso inverso sempre às 14h50. Já as viagens vindas de Porto Seguro serão realizadas 23h55, com retorno às 01h55 para o sul da Bahia. “Esse acréscimo de destinos demonstra a atratividade do Salvador Bahia Airport para as companhias aéreas, que tem uma localização estratégica, estrutura de alto nível e condições especiais para expansão da malha”, destaca Marcus Campos, gerente de Marketing e Negócios Aéros do aeroporto da capital baiana.

Os dois destinos se somam a Guarulhos, cujos voos diários saindo da capital baiana tem início em 30 de junho. Salvador é a única capital da região Nordeste a ter voos da ITA em sua semana de estreia.

A Itapemirim Transportes Aéreos, ou simplesmente ITA, vem com uma proposta diferenciada. As aeronaves da companhia, cuja frota é composta por Airbus A 320, terão mais espaço entre as poltronas, oferecendo conforto a seus passageiros. O embarque de bagagem com até 23kg não será cobrado.