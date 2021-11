Itaberaba decreta situação de emergência por conta das fortes chuvas

A cidade de Itaberaba, na Chapada Diamantina, decretou situação de emergência por conta das fortes chuvas que caíram no município nos últimos dias. Em apenas dois dias, choveu 300 milímetros, volume esperado para um mês. O alto volume de chuva causou estragos em vários pontos da cidade. "Após levantamento feito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, ficou claro que o município precisaria de apoio, principalmente, no suporte às vítimas", informou a prefeitura, por meio de nota.

De acordo com informações do município, o temporal levou muros, árvores, alagou casas e desabrigou famílias. Na última quarta-feira (10), a Defesa Civil do Estado esteve em Itaberaba e visitou diversos pontos, constatando a proporção dos danos. Em diversos bairros, há pontos de alagamentos, várias ruas e avenidas da cidade tiveram asfalto e calçamento arrancados pelas águas e canais de drenagem não suportaram a vazão e foram destruídos.

O Decreto de número 317 destaca que as fortes e constantes chuvas registradas no município nos dias 6 e 7 de novembro causou vários estragos na cidade, provocando danos materiais em residências, vias públicas, pontes e equipamentos públicos diversos.

O decreto pondera ainda que as diversas ocorrências afetaram a capacidade de resposta do poder público municipal, dificultando a identificação precisa da intensidade dos desastres. O documento ainda destaca que em decorrência dos danos humanos, ambientais e materiais diversos são os prejuízos, impactando no patrimônio público e privado.