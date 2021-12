Itabuna: envolvido em roubos a bancos oferece R$ 30 mil para não ser preso

Um suspeito de crimes contra instituições e financeiras e tráfico de drogas foi preso em flagrante, na última quinta-feira (9), e ofereceu mais de R$ 30 mil reais aos policiais para que fosse solto. O homem foi flagrado com dinheiro e armas e a companheira dele também acabou autuada. A prisão foi efetuada por equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cacaueira e do 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

De acordo com o comandante da Cipe Cacaueira, major Fábio Rodrigo, os PMs tiveram a informação de que um suspeito de participação na explosão de um banco do município de Iguaí, estava no bairro de Nova Serrada, em Itabuna. As equipes foram verificar a informação e encontraram o criminoso, que foi abordado.

O homem estava com duas pistolas calibres 380 e 9 milímetros, além de uma quantia em dinheiro. Para evitar a prisão, o homem tentou subornar os militares e pediu mais dinheiro à sua companheira. Ao chegar no local com o valor, a mulher também acabou presa. A dupla foi encaminhada à 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itabuna).