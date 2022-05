Itacaranha: PM encontra R$ 4,6 milhões em pasta base de cocaína escondidos em piso falso

Equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Baía de Todos os Santos (BTS) encontraram, em um piso falso, R$ 4,6 milhões em pasta base de cocaína. O flagrante ocorreu, na tarde de terça-feira (24), no bairro de Itacaranha, em Salvador. Os militares realizavam ações de rotina, na região, quando decidiram abordar um veículo modelo Spin, placa PLC-5A70, na Rua Rio Paragaçu. O indivíduo que conduzia o automóvel iniciou fuga, parou o automóvel e entrou em uma residência.

Os militares alcançaram o homem, no imóvel. Durante varreduras e percebendo o nervosismo do suspeito, os PMs notaram um piso oco. Ao levantar a cerâmica, as guarnições localizaram 184 tabletes de pasta base de cocaína. A droga estava embalada em plásticos com a bandeira da Alemanha. O criminoso e as drogas foram apresentados no Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).