Itaigara Memorial funciona exclusivamente no Centro Médico Linus Pauling

Desde que o prédio do Caminho das Árvores, na Alameda das Espatódeas, foi cedido à prefeitura para a montagem de uma unidade detratamento para pacientes com covid-19, a Itaigara Memorial passou a funcionar somente na unidade do Itaigara. Segundo os responsáveis pela unidade de saúde, todos os procedimentos eletivos estão sendo feitos normalmente na unidade que fica no Centro Médico Linus Pauling, sem pacientes com coronavírus.

Em nota, a equipe informou que "todos os exames e procedimentos de baixa e média complexidade, incluindo Endoscopias e Colonoscopias, estão sendo realizados no Itaigara, até que o imóvel do Caminho das Árvores seja devolvido pela Prefeitura". Até lá, o atendimento na unidade do Caminho das Árvores será totalmente gerida pelo município - por isso, pacientes que costumavam fazer procedimentos na unidade do Caminho das Árvores devem procurar, agora, a do Itaigara.

"Reforçamos que o Itaigara Memorial não possui nenhum paciente em tratamento contra o Coronavírus, uma vez que não tem UTI's e nem realiza procedimentos de emergência, sendo todos os seus atendimentos eletivos, ou seja, programados e com menor tempo de internação (todos os pacientes têm alta no mesmo dia)", diz a nota.