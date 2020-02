Itália confirma primeira morte por coronavírus

A Itália registrou a primeira morte provocada por Covid-19 no país - causada pelo novo coronavírus -, nesta sexta-feira (20). Um paciente de 78 anos, em Pádua, no norte do país, morreu após ter sido infectado pelo 2019-nCov. Esta é a segunda morte na Europa.

De acordo com a agência italiana de notícias, Ansa, existem 15 casos confirmados de Covid-19 do vírus no norte da Lombardia e dois na região vizinha, Veneto, onde fica a cidade de Pádua.

Na Coreia do Sul, os diagnósticos dobraram em apenas 24 horas e o país decretou emergência. Por outro lado, o aumento das mortes no Irã – sem ligação direta com a China – mostra que a janela de oportunidade para conter o vírus está ficando menor, alerta o diretor-geral da Organização Mundial Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O balanço mais recente da OMS mostra que a epidemia na China já causou mais de 2 mil mortes e deixou mais de 75,5 mil pessoas infectadas. Fora da China, segundo a OMS, existem outros 1.152 casos e oito mortes: 1 nas Filipinas, 3 no Japão, 1 na França, 1 no Irã, 1 na Coreia do Sul e esta na Itália. Em apenas um dia, a Coreia do Sul registrou mais de 100 novos casos da doença e a quantidade de infectados no país cresceu para 208.