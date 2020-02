Itália registra três mortes por coronavírus e Veneza cancela Carnaval

As autoridades sanitárias da Itália confirmaram a terceira morte causada pela Covi-19, a infecção do novo coronavírus, neste domingo, 23. O caso ocorreu na cidade de Cremona, na região da Lombardia.

Por conta da situação epidemiológica em território italiano, os dois últimos dias do Carnaval de Veneza, nesta segunda-feira, 24, e na terça-feira, 25, foram cancelados, afirmou o chefe da região de Veneto, Luca Zaia.

Segundo Zaia, a proibição do Carnaval já passou a valer a partir da noite deste domingo. “Haverá a proibição do Carnaval de Veneza, bem como em todos os eventos, até o dia 1º de março", disse ele, que relatou a ocorrência de três casos de coronavírus em Veneza.

Em entrevista para a agência de notícias EFE, o conselheiro para o bem-estar social da região da Lombardia, Giulio Gallera, disse que a terceira vítima é uma mulher idosa que ficou hospitalizada por um longo tempo no departamento de oncologia de Cremona e teve resultado positivo para o vírus.

As outras duas mortes na Itália ocorreram em Vo’Euganeo, em Veneto, e em Codogno, também na Lombardia. Ao todo, a Itália já registra 150 casos.

Toque de recolher

O governo da Itália publicou na noite de sábado, 22, um decreto com medidas para conter o avanço do novo coronavírus no país. A legislação de emergência restringe a circulação nas cidades afetadas pelo vírus, proíbe a entrada e saída de pessoas dessas regiões e paralisa atividades comerciais e escolares.

Ao todo, 11 cidades são afetadas pelo decreto.

De acordo com a EFE, o surto de Covid-19 afetou a Semana de Moda de Milão, uma das mais famosas do mundo. O desfile da nova coleção da grife Armani ocorreu a portas fechadas, apenas com transmissão via internet.

Como efeito também da presença do novo coronavírus no país, a federação de futebol da Itália suspendeu três jogos do campeonato nacional por estarem nas regiões com casos confirmados pela doença.