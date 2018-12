Itamaraju bate Itapetinga nos pênaltis e é campeã Intermunicipal

O título do Intermunicipal de 2018 ficou no Extremo Sul do estado. Neste domingo (16), a seleção de Itamaraju devolveu o placar de 1x0 sofrido na ida contra Itapetinga e venceu também na cobrança de pênaltis por 5x4, garantindo o título.

O gol de Itamaraju com a bola rolando foi marcado por Naian, no primeiro tempo. Ele terminou o campeonato com nove gols - o artilheiro foi Jorgevaldo, da seleção de Euclides da Cunha, com 16.

Curiosamente, as duas equipes chegaram às finais após vencerem disputas de pênaltis nas semifinais. No caso de Itapetinga, também foi nos pênaltis que passou por Itambé nas quartas.

A campanha de Itamaraju teve 13 vitórias, dois empates e três derrotas, com 32 gols feitos e oito sofridos.

Cruzaram o caminho da campeã as seleções de Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Prado, Pau Brasil, Itapé, Brumado, Santo Antônio de Jesus, Santo Amaro, além da vice-campeã Itapetinga. Ao todo, 64 municípios baianos foram representados.

Este é o terceiro título de Itamaraju, campeã também em 2002 e 2004. Itapetinga venceu em 1995 e 1996 e tentava o tri. O recorde é dividido entre Itabuna e Cachoeira, com oito troféus cada.