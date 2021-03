Itapuã: hospital de campanha deve começar a receber equipamentos nessa segunda (8)

O prefeito Bruno Reis acompanhou o andamento da montagem do hospital de campanha que funcionará na Estação Cidadania de Itapuã, na manhã deste domingo (7). Acompanhado da vice-prefeita e secretária de Governo, Ana Paula Matos, e dos secretários municipais da Saúde (SMS), Leo Prates, e de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Kiki Bispo, ele destacou a importância do equipamento no atual momento da pandemia.

“Serão 40 leitos de enfermaria e dez de UTI, podendo depois reverter para mais leitos de UTI. Vai depender, é claro, dos respiradores e de equipe para isso. Porém, a Prefeitura vem fazendo um grande esforço e esse trabalho não para. Esse equipamento vai ajudar a gente a preservar vidas”, declarou Reis, que nessa semana alertou para a possibilidade de colapso no sistema de saúde da capital, diante do avanço acelerado da contaminação pelo coronavírus.

A unidade vai atender exclusivamente a casos de covid-19, em mais um esforço da administração municipal para evitar que o sistema de saúde venha a colapsar.

De acordo com o prefeito, após a estrutura estar totalmente erguida, a expectativa é que, já partir dessa segunda-feira (8), seja iniciada a instalação dos equipamentos.

A Prefeitura já está finalizando a contratação de uma organização social que vai operar o hospital de campanha e a expectativa é de que, até sexta-feira (12), a unidade seja inaugurada.