Itarantim abre concurso com 82 vagas; salários chegam a R$ 3,5 mil

A Prefeitura de Itarantim, na região sudoeste do estado, está com inscrições abertas até a próxima terça-feira para concurso público. São 82 vagas de nível fundamental, médio/ técnico e superior, como gari, professor, odontólogo, nutricionista, auxiliar de serviços gerais, técnico em enfermagem, pedreiro, jardineiro, engenheiro ambiental, enfermeiro, dentre outras. A remuneração varia de R$ 998 a R$ 3.500 e a carga horária a ser cumprida é de 20 a 40 horas semanais. A prova objetiva está prevista para o dia 8 de setembro. Inscrições no site concursos.msconc.com.br.

Red Bull seleciona trainee

A Red Bull abre segunda-feira as inscrições para o seu programa de trainee. Podem se candidatar graduados entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019 nos cursos de Administração, Publicidade, Marketing, Comunicação Social, Economia e Engenharias. Inscrições até 8 de setembro no site http://www.redbullgraduateprogramme.com/br/pt-BR.