Itaú Unibanco inaugura novo polo especializado de atendimento ao cliente PJ em Salvador

O Itaú Unibanco inaugurou, nesta quinta-feira (14), um polo de atendimento especializado para clientes pessoa jurídica em Salvador - especialmente pequenas e médias empresas. Esse será o 11º polo inaugurado pelo banco com um novo modelo de atendimento para clientes do segmento Itaú Empresas, como parte do projeto de Transformação do Varejo do Itaú.

O polo possui um ecossistema multidisciplinar, que permite interação entre os times comerciais, de crédito e de especialistas de produtos, à medida em que gera um relacionamento mais próximo e estratégico com os clientes. O objetivo é fomentar a economia local, permitindo que as pequenas e médias empresas da região tenham mais oportunidades para alavancar seus negócios, por meio de crédito, soluções regionalizadas e assessoria para a tomada de decisões importantes.

Salvador foi escolhida pelo banco para receber a novidade pela sua relevância regional, além de possuir uma economia forte e ser uma referência no comércio e em serviços, sobretudo no ramo turístico. A cidade também se destaca por possuir uma grande quantidade de clientes com uma relação de longo prazo com o Itaú no segmento.

Atendimento customizado para empreendedores locais

Além de aumentar sua base de clientes, o projeto ajudará o banco a alcançar novos patamares de sua análise de crédito - que hoje já é referência no mercado -, apoiando ainda mais as empresas nas suas necessidades de crédito e no seu crescimento. “Esse é um trabalho que vai ser fortemente amparado no atendimento presencial e conhecimento local. Vamos entender melhor as peculiaridades de cada região e as características de cada negócio que atendemos, para termos mais camadas de avaliação na análise de risco e uma oferta de crédito mais acessível e adaptado para a realidade de cada região, de modo que possamos atender suas diferentes necessidades”, afirma Carlos Vanzo, diretor do Itaú Unibanco.

“Nossos times estarão organizados de forma diferente nesses polos, com a presença de gerentes e de especialistas para promover a integração com as áreas de negócio -- como seguros, pagamentos e investimentos, entre outras que estarão dedicadas a um atendimento mais consultivo. Agora, com uma atuação regionalizada, esses profissionais também terão mais autonomia para a tomada de decisão, valorizando diferenças geográficas e culturais que influenciam o negócio de cada cliente”, explica Marcelo Gambarini, diretor de Negócios Empresas do Itaú Unibanco envolvido no projeto.

O novo modelo de atendimento também terá a simplicidade como premissa. “O tom consultivo de nossos profissionais será combinado a um número cada vez maior de possibilidades de autosserviço e resolutividade pelos canais digitais, com uma experiência fluida, rápida e intuitiva para o nosso cliente”, explica Bruno Machado, diretor de Negócios Empresas do Itaú Unibanco.

Estrutura física

Os polos, desenhados com espaços para acolher os clientes, estarão em edifícios comerciais de fácil acesso e amplamente conhecidos pelas empresas das cidades incluídas no projeto, sendo equipados com infraestrutura tecnológica robusta e salas de reunião para um atendimento reservado. O horário de atendimento será de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

A visita dos clientes aos polos será um importante elemento do novo modelo. Da mesma maneira, os gerentes de negócio e especialistas do polo também farão o caminho contrário, visitando os clientes em nas suas empresas, para conhecer cada negócio pessoalmente.

Transformação do Varejo no Itaú

O projeto de Transformação do Varejo -- ou iVarejo 2030, como também é conhecido -- é o mais impactante do Itaú nos últimos anos e revisita toda a operação do banco em pequenas e médias empresas, para que a marca se diferencie ainda mais na qualidade do seu atendimento aos clientes pessoa jurídica e se diferencie em meio a um segmento cada vez mais acirrado. A inauguração dos polos é uma entrega relevante dentre as diversas iniciativas que compõem o projeto. Em paralelo a esta, estão em curso dezenas de outras iniciativas do iVarejo 2030, que serão concluídos nos próximos anos.