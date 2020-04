Itiúba, na Bahia, terá 'toque de recolher' por causa da covid-19

Localizada no Norte da Bahia, a cidade de Itiúba terá um 'toque de recolher' entre às 22h e 5h. A determinação, que começou a valer nesta quinta-feira (9) e funcionará até 19 de abril, foi da prefeitura do município, como medida de prevenção à covid-19.

O objetivo é fazer com que as pessoas fiquem em casa, evitando aglomerações nas ruas. Muitos dos residentes não estão respeitando o isolamento social. Até agora, Itiúba não teve casos confirmados do novo vírus, mas possui cinco suspeitas, 162 pessoas em casa, em monitoramento, e quatro descartados. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade tem 36.113 mil habitantes.

A decisão também funcionará para o comércio, que ficará fechado entre 22h e 5h. Aqueles que não cumprirem a ordem poderão ser responsabilizado por crime contra saúde pública ou periclitação da vida - quando uma pessoa coloca em perigo a saúde das outras.

A Bahia já registra mais de 550 pessoas infectadas, com 19 mortes. A 463 Km de Itiúba, o município de Conceição do Coité também adotou o 'toque de recolher' como medida preventiva ao novo coronavírus, das 20h as 5h. Por lá, o funcionamento será até o dia 20 de abril.

Nos horários em que as pessoas deverão ficar em casa, estarão permitidas as circulações de carros oficiais em serviço, ambulâncias e atendimento de urgência, emergência e prestação de socorro, profissionais de saúde em serviço, pessoas que trabalhem em atividades e outros serviços essenciais, além da fiscalização municipal.