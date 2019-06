Iuri Sheik tentou entrar na política e já teve vídeo íntimo vazado: 'Sheik Bengala'

Foto: Reprodução/Instagram

O nome de Iuri Sheik ganhou as páginas policiais após ele ser acusado de atirar em William Oliveira, 28, que é empresário e ex-sócio da banda Black Style, na noite de domingo (23). Entretanto, esta não é a primeira vez que o nome do "Sheik da Bahia" está envolvido em polêmicas.

De origem humilde, Iuri Abraão cresceu na vida. Hoje ele é dono de uma loja de roupas, que é batizada com seu nome. Além disso, ele possui 269 mil seguidores em sua página no Instagram, onde costuma compartilhar fotos "ostentando" bens e mulheres.

Ele costuma andar ao lado de cantores de pagode e jogadores de futebol. Em seu Instagram, que está privado depois das acusações, há fotos dele com Neymar e Daniel Alves.

No início de 2018, vazou um vídeo íntimo dele com uma mulher. “Já tá rolando nos grupos... 'Sheik Caju', 'Sheik Kid Bengala'. Vazou a parada aí, aconteceu, a desgraçada querendo se aproveitar. Foi uma armação, ela está me chantageando em várias coisas. Partiu do celular dela! Me ameaçou, enfim! já tô com minha assessoria cuidando”, disse ele à época sobre o caso.

Também em 2018, o digital influencer tentou se lançar deputado estadual pelo Partido Humanista da Solidariedade (PHS), mas sua candidatura foi considerada inapta. No anúncio da candidatura ele disse que gostaria de mudar a vida dos jovens que está desacreditados da vida por causa de "baratino e pilantragem".

"Já recebi alguns convites para entrar na política, mas nunca tive interesse. Sou vivido, experimentado. Quem conhece minha história de vida sabe o que já passei. Sei bem o que é ser menosprezado, sei bem o que é não ter oportunidade, sei bem o que é desigualdade. Sei bem o que é preconceito. E muito mais. Hoje, quero anunciar minha pré-candidatura e fazer política de verdade", disse o 'Sheik da Bahia'.

Outro episódio envolvendo Iuri foi quando sua loja de roupas foi assaltada no dia 12 de julho de 2018, causando um prejuízo que chegaria a R$ 5 mil. Entretanto, cerca de uma semana após o episódio, a mercadoria foi devolvida.