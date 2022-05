Ivete chega a Juazeiro para acompanhar montagem do show de 50 anos

A cantora Ivete Sangalo desembarcou nesta segunda-feira (23) no aeroporto de Petrolina (PE). De lá, ao lado de amigos e familiares, como o filho Marcelinho Sangalo, ela seguiu para Juazeiro (BA) onde fará um show especial que marcará os seus 50 anos. O evento, sexta-feira (27), será realizado na Orla 2, às margens do Rio São Francisco, com transmissão da TV Globo logo após a novela Pantanal.

Durante a semana, Ivete acompanhará a montagem da estrutura e visitará amigos de infância, como a advogada Leila Lisboa. A artista, de acordo com informações exclusivas do portal Alô Alô Bahia, alugou uma casa onde ficará durante a temporada.

“Voltar a Juazeiro, me conectar com uma força maior que me trouxe até aqui, com as memórias, os lugares, as pessoas, tudo que contribuiu para que eu descobrisse a artista que tem em mim! Vai ser maravilhoso dividir tudo isso com o povo brasileiro numa transmissão sensacional”, disse a cantora em entrevista recente.

