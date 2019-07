Ivete curte viagem de luxo com Daniel Cady nas Maldivas

Ivete Sangalo está aproveitando bem as férias. Nas Ilhas Maldivas com o marido Daniel Cady, a cantora está hospedada em um resort de luxo que tem diárias que vão de R$ 2 mil até R$ 97 mil. O local é o mesmo em que a atriz Juliana Paes ficou com o marido, em maio, no que classificou de "melhor viagem da vida". Nesse domingo (21), Ivete compartilhou nas redes sociais registro de um passeio de bicicleta com o maridão.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Daniel postou também um clique do passeio e enalteceu a beleza do lugar. "O turismo em áreas naturais é um convite para resgatarmos um pouco de nosso lado ancestral selvagem, que ainda desperta ao escutar o chamado da mãe natureza. Talvez seja o principal motivo pelo qual nos sentimos tão bem em lugares como esse. Essa imersão ajuda a esvaziar a mente e a relaxar o corpo, é quando nossos instintos se sentem em casa", diz a legenda da foto, que traz um beijo do casal.

A opção mais cara do resort oferece ao hóspede uma casa com oito quartos com direito a piscina privativa, cozinha, sala, área com equipamentos de ginásticas e jogos como tênis de mesa.

Veja fotos do local:









(Fotos; Divulgação)

Para chegar ao destino, mais luxo. A cantora viajou para as Maldivas em um voo da Emirates com parada em Dubai - no maior avião comercial do mundo, com três classes divididas em dois andares e capacidade para 489 passageiros. Para quem opta pela primeira classe ou classe executiva, há uma área de convivência com bar que serve vinho, coquetéis e destilados, além de ter sofás e mesas e uma TV que exibe campeonatos esportivos ao vivo.

Suíte de 1ª classe da aeronave que Ivete e Daniel vajaram (Foto: Divulgação)

Na primeira classe o passageiro também pode tomar banho em um espaço que tem piso aquecido, chuveiro com controle de temperatura da água e oferece secador de cabelo, cosméticos, shampoo, condicionador e outros produtos similares.

Área da aeronave em que Ivete e Daniel viajaram (Foto: Divulgação)

O menu do voo é preparado por chefs premiados seguindo uma inspiração regional, acompanhado por vinhos, champanhes e destilados. Para não se entediar, o sistema de entretenimento tem mais de 4 mil canais com filmes, séries, TV ao vivo, música e podcasts. Há também Wi-Fi disponível para os passageiros.

Ivete e Daniel são pais de Marcelo, 9 anos, e das gêmeas Helena e Marina, 1, que não viajaram.