Ivete é uma das mulheres mais poderosas do Brasil, diz Forbes

Ivete Sangalo é uma das mulheres mais poderosas do Brasil. A cantora está em uma lista de 20 nomes divulgada pela Forbes, neste fim de semana, em seu site. O ranking, que foi publicado originalmente na edição de fevereiro da revista, traz personalidades como a cantora Ivete Sangalo, a influenciadora digital Camila Coelho, as atletas Marta e Maya Gabeira.

Mãe de Marcelo e das gêmeas Marina e Helena, a cantora lançou esse ano o álbum "Ivete Live Experience", que traz o grande show que aconteceu em São Paulo no ano passado. A Forbes cita números da carreira de Ivete, incluindo as mais de 18 milhões de cópias de discos vendidos, os cerca de dez shows por mês e o fato de ter vencido 150 prêmio, incluindo três Grammy Latino. A baiana falou com a revista sobre sua vida. “Consigo administrar a vida na minha cabeça, sem papel ou caneta. A gente tenta equilibrar, fazer com que as coisas fluam, mas também é preciso flexibilizar. É preciso tranquilidade para entender que o equilíbrio, com horário para isso e para aquilo, não existe”, diz.

A seleção também traz o nome de Rosa Weber, ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e reúne diversas executivas.



Veja a lista das 20 mulheres mais poderosas do Brasil, segundo a Forbes:



Alice Ferraz, CEO e fundadora da plataforma de blogs Fhits



Ana Fontes, CEO da Rede Mulher Empreendedora (RME) e presidente do Instituto RME



Ana Paula Assis, presidente da IBM para a América Latina



Ana Paula Bógus, general manager da Kimberly-Clark Professional Brasil



Camila Coelho, influenciadora digital



Camilla Junqueira, CEO da Endeavor



Gabriela Manssur, promotora de justiça do MP do Estado de São Paulo



Ivete Sangalo, cantora, atriz e apresentadora



Juliana Azevedo, presidente da Procter & Gamble Brasil



Luciana Marsiano,diretora-geral da Tiffany & Co. no Brasil



Maria Silvia Bastos Marques, presidente e CEO da Goldman Sachs Brasil



Marta, jogadora de futebol



Maya Gabeira, surfista



Nina Silva, CEO do Movimento Black Money



Patrícia Villela Marino, presidente do Humanitas360 e cofundadora do Civi-co



Renata Campos, head da Takeda Brasil



Rosa Weber, ministra do STF e do TSE



Sandrine Ferdane, CEO do BNP Paribas Brasil



Viveka Kaitila, presidente e CEO da General Electric Brasil



Vivien Rosso, CEO do A.C.Camargo