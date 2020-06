Ivete faz declarações de amor para comemorar os 35 anos de Daniel Cady

Ivete Sangalo acordou romântica nesta quinta-feira (4). A cantora postou uma série de declarações ao marido, Daniel Cady, que está completando 35 anos. Nas publicações, há várias fotos do nutricionista com a cantora, além dele acompanhado dos filhos, Marcelo, Helena e Marina.

"Meu par! Não somos metades um do outro. Somos inteiros e nos entregamos totalmente. Nosso mundo é gigante! O que construímos juntos é gigante, tão grande que é muito maior do que pensamos. É amor ! Puro ! Você é o que eu mais quero. Feliz aniversário, meu Kassinho. Te amo todo", escreveu Ivete no primeiro post do dia, em que aparece com o rosto grudadinho no marido.

Depois, ela voltou ao Instagram e publicou um álbum com várias fotos da família. "Você é nosso presente. Um pai amoroso, carinhoso, lindo, solidário, seguro, lindo, forte de todo jeito especialmente de alma, inteligente. Meu amor, que sua vida seja como você merece, com muito amor, alegria, saúde, nós e muito sucesso!".

Nas duas postagens, Veveta usou a #PraCegoVer, descrevendo as imagens e tornando a publicação inclusiva.

Daniel também recorreu ao Instagram para comemorar a família - além de agradecer aos amigos e seguidores pelos parabéns. "Acordar com essa galera ao meu lado cheia de saúde e amor é o melhor presente que poderia ter. Obrigado a todo mundo pelas mensagens de carinho, em especial aos meus amigos e minha família. Amo vocês!".