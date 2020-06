Ivete liga pra Ludmilla após vídeo de desabafo sobre Anitta, diz Extra

Não tem sido uma semana fácil para Ludmilla. Após publicar um vídeo desabafando, expondo a maneira como Anitta a tratava, a artista tem sido atacada nas redes sociais, inclusive com expressões racistas. Para lidar com essa situação, a artista tem se agarrado à fé e aos amigos, como Ivete Sangalo, que ligou para a colega.

Mainha procurou Ludmilla após alguns áudios vazados de uma conversa entre ela e Anitta em que seu o nome foi citado, ainda por conta de Ivete ter cantado “Onda diferente” no “Rock in Rio”, o que emocionou Lud na época e acabou dando gatilho para a posterior briga entre as funkeiras. Segundo o portal Extra, Lud e Veveta passaram um bom tempo conversando ao telefone e, pelo menos entre elas, estrá tudo bem.

Para seu próprio equilíbrio, Ludmilla também tem frequentado um culto evangélico no Rio de Janeiro, para se unir a um grupo de orações. A cantora já demonstrou algumas vezes seus estreitos laços com a igreja e chegou a cantar numa reunião na casa de Bruna Marquezine, que muitas vezes reúne amigos anônimos e famosos para um culto. Recentemente, Ludmilla foi internada por conta de uma infecção nos rins e agradeceu aos fãs que se mantiveram rezando pela saúde dela.