Ivete posta vídeo tomando 2ª dose na Fonte Nova: 'Mais vacinas menos perdas'

A cantora Ivete Sangalo, 49 anos, compartilhou em suas redes sociais, nesta segunda-feira (25), o momento em que recebeu a segunda dose da vacina contra a covid-19, em Salvador.

Em um vídeo, ela aparece dentro do carro, no drive thru da Arena Fonte Nova, sendo atendida por uma profissional de saúde. Apesar de conversar com a aplicadora, o áudio não ficou disponível.

Na legenda da postagem, a cantora escreveu: "Mais vacinas menos perdas!", e também demonstrou que a vacinação não foi nesta segunda, ao usar a hashtag #tbt.

A artista ainda escreveu #vivaosus, para homenagear os profissionais de saúde que tem trabalhado na imunização da população brasileira.