Ivete Sangalo está morando no Rio de Janeiro e é vizinha de Anitta

Foto: Victor Pollak/TV Globo

Ivete Sangalo não está morando mais em Salvador - a cantora, o marido, Daniel Cady, e os três filhos do casal se mudaram para o Rio de Janeiro. Mas calma, a vida por lá não é permanente: ela alugou uma casa na Cidade Maravilhosa enquanto grava o The Voice Brasil, que estreará nova temporada na próxima terça-feira (30).

"Não tenho como ficar longe da família. Isso é impossível para mim. Aproveitei que o meu filho está de férias, que as meninas vão demorar para entrar na escola e que o Daniel também está de férias do trabalho dele e combinei de vir todo mundo para cá. Para trazer todo mundo, tivemos que alugar uma casa", contou, à revista Quem.

Nessa nova morada, ela se tornou vizinha de uma colega de profissão: Anitta. E admitiu, à publicação, que tem uma vontade de sair pelo mundo com a carioca.

"Quero que ela me leve para as turnês internacionais. Quero viajar, mas como fã. Não quero viajar trabalhando, não. Ali não dorme direito. É trabalhando de manhã, de tarde e de noite", falou.

Foto: Reprodução/Instagram

Mãe de Marcelo, Marina e Helena, Ivete disse que leva bronca do primogênito em algumas escolhas no The Voice Brasil. "Ele fica do meu lado e dizendo: 'Por que você não virou? Assim não dá, minha mãe! Esse candidato é muito bom'. Eu tenho explicar a ele que nós e os candidatos estamos submetidos a essa emoção, aos inesperado ao ser às cegas", afirmou, à Quem.

"As pessoas que estão em casa conseguem ver o combo no artista, o comportamento, o carisma, a postura em palco, a performance e a relação do artista com a música. A nossa base para a escolha é a voz. São todos talentosos, a única coisa que faz a gente decidir por um ou por outro é a condição do nervosismo, a experiência do primeiro momento", finalizou.