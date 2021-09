Ivete Sangalo fará show em festa de fim de ano no Rio Grande do Norte

Depois de muita expectativa, o line up de atrações do Santé Natal, réveillon promovido pelo Grupo San Sebastian no Rio Grande do Norte, foi fechado com uma das atrações mais esperadas: Ivete Sangalo.

Ivete vai se apresentar no dia 29 de dezembro no festival (foto: Divulgação)

A cantora baiana será atração do primeiro dia de festa, no dia 29 de dezembro. Até o dia 2 de janeiro, Claudia Leitte, Alinne Rosa e É O Tchan se juntam a 12 DJs, em 5 dias de festa, no Aram Imirá Plaza.

