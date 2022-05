Ivete Sangalo ganha festa surpresa de aniversário em Salvador

A celebração dos 50 anos de Ivete Sangalo, no próximo dia 27, promete muitas emoções. Para iniciar as comemorações, amigos e familiares da artista organizaram uma festa surpresa, nesta quinta-feira (19), na Casa Baluarte, em Salvador. O agito, de acordo com informações do portal Alô Alô Bahia, teve clima de discoteca, com figurinos e decoração exuberantes.

Para ser conduzida ao local, Ivete havia sido informada que teria a gravação de um comercial. Os convites foram feitos através de um grupo no WhatsApp e o show da noite ficou por conta de Simone Sampaio.

No dia 27, Ivete retornará à sua cidade natal, Juazeiro, para fazer um show especial que marcará a nova idade. A apresentação acontecerá na Orla 2, às margens do Rio São Francisco, com transmissão da TV Globo logo após a novela Pantanal.

Matéria originalmente publicada no Alô Alô Bahia