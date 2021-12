Ivete Sangalo mostra decoração de Natal de sua casa em Praia do Forte; veja vídeo

Se tem uma coisa que Ivete Sangalo faz questão é de passar o Natal em família. Por isso, a sua casa em Praia do Forte, no Litoral Norte da Bahia, já está decorada seguindo as tradições para o jantar especial do próximo dia 24.

Neste domingo (19), a cantora mostrou em um post em seu perfil no Instagram a árvore que preparou para ambientar a sala de estar. A árvore natalina conta com placas com nomes de Ivete, Daniel, Marina, Helena e Marcelo e, além disso, possui ao seu redor um super Papai Noel e bonecos andando em pista de patinação. Dá só uma olhada no vídeo compartilhado pela artista: