Ivete Sangalo participa de evento com Divaldo Franco na Praça do Campo Grande

A cantora Ivete Sangalo irá participar do Movimento Você e a Paz 2022, que será realizado no dia 19 de dezembro, na Praça do Campo Grande, em Salvador, a partir das 17h. Com transmissão ao vivo no canal do Youtube da Mansão do Caminho e tradução simultânea em cinco idiomas, o evento é idealizado e liderado pelo líder espiritual Divaldo Franco, que também receberá o cantor e compositor Nando Cordel para uma participação.

Este não será o primeiro encontro entre Ivete e Divaldo dentro do Movimento Você e a Paz. Em dezembro do ano passado, em formato de live por conta da pandemia, a baiana participou da iniciativa, que contou com mais de 140 mil espectadores e arrecadou valores através de doações em dinheiro para compra de cestas natalinas destinadas para famílias mais necessitadas. "Honra máxima. Um encontro para falar de paz e emanar harmonia e muito amor”, agradeceu a artista pelas redes sociais na época.

O Movimento Você e a Paz é uma atividade sem caráter religioso ou político – já contou com participação de outros líderes religiosos, como o Padre Lázaro Muniz, a ialorixá Carmen de Oliveira - a Mãe Carmen do Gantois - e o capelão pastor Gildásio Gomes. Segundo a organização, o objetivo é promover uma vivência pacífica entre pessoas, buscando levá-las a uma reflexão profunda quanto à necessidade de renovação dos sentimentos e mudança de comportamento.

A primeira edição do evento foi em 1998, na capital baiana. Hoje, a iniciativa ocorre em mais de 75 cidades do mundo, estando presente em 14 países. No Brasil, acontece em 60 cidades.