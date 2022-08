A cantora baiana Ivete Sangalo passou por uma cirurgia no braço esquerdo, nesta quinta-feira (11), no Hospital Aliança, em Salvador. A artista precisou operar após ter uma lesão no membro durante recente viagem de esqui ao Chile.



“Sucesso total na cirurgia ! Obrigada ao Dr Paulo Fiuza e sua grande experiência ,toda sua equipe, todos os enfermeiros e profissionais do @hospitalalianca por todo cuidado e carinho!!! Mainha ta zero bala”, disse Ivete em postagem no Instagram.

A matéria foi originalmente publicada no Alô Alô Bahia.