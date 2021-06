Ivete Sangalo quebra o silêncio e se manifesta contra 'esse governo que está aí'

Após ser cobrada nas redes sociais para realizar um posicionamento sobre a situação política do país, a cantora Ivete Sangalo publicou um texto em seu Instagram criticando o governo Jair Bolsonaro.

"Meu 'zamuris', entendo o quão necessário é nesse momento não estabelecer dúvidas sobre o que acredito. Esse governo que está aí não me representa, nem mesmo antes da ideia dele existir", começou a cantora, sem se referir nominalmente a Bolsonaro.

"E isso vamos resolver quando unirmos forças nas próximas eleições através do poder do voto. Agora, vamos nos unir em prol do que podemos fazer nos nossos espaços para driblar essa desorganização. Usem máscaras, se higienizem e vamos nos vacinar. E o que mais necessário for. Que possamos nos vacinar. Eu sou a favor de vacina para todos", completou, Ivete.

Leia também: Quer ser vizinho de Ivete? Saiba quanto custa um apê no Morada dos Cardeais

Nesta segunda-feira (21), a artista já tinha publicado um desabafo sobre as 500 mil mortes pela covid-19 no Brasil.

Saiba mais: Indireta para Ivete? Anitta comenta 500 mil mortes por covid: 'É sobre Fora, Bolsonaro'

"Não é natural. Não é uma mentira. É estarrecedor pensar sobre as milhares de vidas ceifadas e dores irreparáveis em torno dessas perdas. Não é sobre partidos, é sobre humanidade", escreveu ela.