Ivete Sangalo responde pedido de desculpas de William Bonner após ser ignorada

Parece que o capítulo da novela envolvendo Ivete Sangalo e William Bonner chegou ao fim, mas de uma forma bem animada e divertida. A cantora, que recebeu um pedido de desculpas mais que especial do jornalista, fez um vídeo durante a gravação do seu programa, Pipoca da Ivete, para colocar um ponto final na situação.

Maquiada, animada e com aquela pitada de humor que só a artista tem, Ivete fez um trocadilho com o sobrenome do comunicador e relevou a 'ignorada' na última segunda-feira (22).

"William, tudo Bonner? Tá tudo Bonner, meu amor. Bati no seu vidro, você não me viu, mas quero dizer que você é meu encanto, meu amigo querido. Eu te amo", comentou.

Vale lembrar que na terça-feira (23), o âncora do Jornal Nacional descobriu que a moça que ‘estapeava’ seu vidro, vestida de roupão branco, era Ivete Sangalo. "Quando eu acordei hoje eu soube que a Ivete Sangalo estava de roupão ali no meio daquele grupo. Desculpa majestade. Te amo muito", brincou.