Ivete Sangalo se posiciona sobre racismo: 'é preciso coragem para reconhecer e corrigir'

A cantora baiana Ivete Sangalo, 48 anos, resolveu se pronunciar, após a a onda de protestos antirracistas nos Estados Unidos e em todo mundo. Nesta terça-feria (2) - dia em que os internautas lotaram as redes com a campanha Blackout Tuesday para chamar atenção para a violência contra negros - por volta das 16h30, a artista publicou um texto no qual reflete sobre os privilégios de ser branca e convida todos para "fazer um amanhã diferente".

"Jamais sentirei ou saberei o que é uma condenação infundada pela cor da pele. Jamais saberei o que é não ter privilégios pela cor da pele. Jamais terei que falar aos meus filhos que eles foram preteridos pela cor da pele", inicia a cantora.

De acordo com ela, reconhecer privilégios é algo simbólico, mas relevante. "O racismo existe! Ele está entranhado na história do mundo cortando como navalha a vida de gente. Está dentro da nossa casa, e é preciso coragem para reconhecer e corrigir.

Cabe a cada um de nós aprender, compartilhar e evoluir para que haja uma mudança real", escreveu ainda.

Confira o texto completo publicado pela artista:

Mudar é além de saber e sentir, ter um propósito.

Primeiro é preciso assumir e reconhecer que racismo existe.

Parece simbólico, mas isso é algo grande e relevante.

Ter um olhar atento e dinâmico e buscar, fazer novas escolhas.

Sempre foi nossa responsabilidade, urgente e necessário, fazer com que a transformação aconteça por onde caminhamos.

A existência desse sentimento mesquinho e doentio é retrato de nossa involução!

Estamos falando de GENTE!

O olhar, a oportunidade, as prioridades, e acima de tudo o respeito.

Nem todos querem que vivamos numa sociedade mais justa e igualitária! Só que isso é um direito de todos e deve ser exercido. É imprescindível convocas todos aqueles que querem transformar.

Uma premissa para novos tempos! E o novo não é repetir o mesmo erro.

É impossível apagar da história todo o sofrimento, mas é possível fazer um amanhã diferente.