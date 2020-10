Ivete Sangalo surfa com o filho Marcelo; veja vídeo

Ivete Sangalo divertiu seus seguidores ao compartilhar em suas redes sociais vídeos dela e do filho mais velho, Marcelo, de 11 anos, surfando. As imagens foram postadas na noite deste sexta-feira (23).

Nas imagens, Ivete aparece em pé, em cima de uma prancha, e surfando. Em um dos momentos, ela se joga em direção ao mar. No outro vídeo, Marcelo também faz manobras.

Na legenda, ela, que aparece vestindo uma camisa de proteção solar cor de rosa, brincou sobre a paixão do primogênito pelo mar. "Mãe de peixinho, surfista é!!! #outubrorosa".

Como sempre, os fãs ficaram impressionados com a semelhança física entre a cantora e o filho mais velho e brincaram. "Marcelo parece mais com Ivete do que ela mesma".