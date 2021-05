Ivete vai comandar o programa Música Boa ao Vivo direto de Salvador

Ivete Sangalo apresenta pela primeira vez o Música Boa (Divulgação)

Uma ótima noticia para o mercado de entretenimento local. De julho a setembro Salvador será o cenário do programa Música Boa ao Vivo edição 2021, apresentado por Ivete Sangalo através do canal a cabo Multishow. Serão 12 programas, sempre às terças-feiras, comandados pela cantora com atrações nacionais que ela receberá na capital baiana.

Será uma grande produção que utilizará muita mão de obra local num momento em que a classe artística está passando por um período muito difícil devido à pandemia da covid-19. Esta é a primeira vez que a baiana comanda esse programa.

A diferença é que agora ele será gerado na capital baiana obedecendo a todo o protocolo recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Outros artistas também já comandaram a atração, a exemplo dos cantoras Iza, Anitta e Thiaguinho.

Trio Anarriê aquece para o São João virtual

Trio Anarriê (Foto Thainá Lima)





Trio Anarriê - Arrasta o Sofá é o show que o Trio Anarriê, formado por Daniela Penna, Alexandre Lins e Jelber Oliveira apresenta neste sábado, a partir das 19h, trazendo os grandes sucessos do forró tradicional para matar um pouco da saudade dos festejos juninos que, mais uma vez, não acontecerão presencialmente. Com duas horas de duração, o evento acontece em formato online, no canal do YouTube do grupo.

“São dois anos sem São João mas vai ter festa sim e, mesmo sendo em uma live, há um laço, uma troca de energia com as pessoas e isso é uma característica nossa. Nos comunicamos pela música, pelas expressões e temos a resposta pelos vídeos e comentários de quem está assistindo. Assim, ficamos próximos”, explica Alexandre Lins, zabumbeiro e backing vocal do Trio. “No Meu Pé de Serra” e “Asa Branca” são algumas canções presentes no repertório e, além de música, o público contará também com diversas histórias sobre a cultura nordestina.





Unha pintada lança single

O cantor Unha Pintada lança nesta sexta (7) Condenado, o segundo single do seu mais recente EP Unha Sunset, gravado na Praia de Inema, em fevereiro. Tanto o áudio quando o vídeo estarão disponíveis nas plataformas de streaming e no YouTube. "Após um período difícil, fui abençoado por Deus e minha saúde está 100%. Então, para comemorar, nada melhor do que lançar uma música nova para esse público que me acompanha e torce por mim. Todo esse trabalho foi feito com muito carinho. Espero que os fãs abracem e curtam muito essa nova canção", antecipa o artista.

Raymundo Sodré homenageia Jorge Portugal

Raymundo Sodré (Foto Divulgação)

Raymundo Sodré e Jorge Portugal, em mais de 40 anos de parceria artística, criaram várias canções. Entre elas A Massa, cantada nos quatro cantos do Brasil e do mundo depois de vencer o Festival da Nova MPB 80 promovido pela TV Globo. Para homenagear a memória e a obra do poeta e educador (que morreu em 3 de agosto de 2020) Sodré vai apresentar o projeto Uma Live para Jorge Portugal, no dia 14, a partir das 21 h, em seu canal no YouTube. Transmitida a partir do Teatro do Sesi Rio Vermelho, Sodré recebe como convidados Roberto Mendes, Andréa Caldas e Lia Chaves. Os músicos Asa Branca (violão), Gustavo Caribé (baixo), Marcelo Fonseca (violino) e Pururu Mão no Couro (percussão) formam a banda para esta noite que promete ser emocionante.





TUM-TUM-TUM*

1. A cantora e compositora Zélia Duncan comemora seus 40 anos de carreira. E para marcar a data, amanhã, ela apresenta seu novo single, Onde é que Isso Vai Dar?, que chega junto com um videoclipe. Zélia começou a cantar profissionalmente no início dos anos 80 e sua estreia como cantora solo se deu em 1987 no Botanic, no Rio, quando ainda adotava o nome artístico de Zélia Cristina.

2. Amanhã, às 20h, o cantor e compositor Pedro Pondé faz uma live intimista, voz e violão, no perfil do Instagram do projeto MPB em Movimento (@mpbemmovimento). Acompanhando do músico Ângelo Canja, Pondé revisitará as fases dos seus mais de 20 anos de carreira, trazendo músicas que vão desde sua passagem pelas bandas Scambo e O Círculo, até o seu último álbum, Simples Assim. Quem estiver assistindo a live poderá interagir com Pedro, comentando e sugerindo músicas.

3. Dentro da programação de aniversário dos 33 anos da Casa do Benin, acontece no sábado, às 12h, o projeto Culinária Musical – Especial de Aniversário da Casa do Benin, sob o comando do afrochef Jorge Washington. Os convidados são os cantores Lazzo Matumbi e Denise Correia, além da escritora Mel Adún, que vai fazer o pré-lançamento da coletânea Quilombellas Amefricanas.