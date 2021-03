Ivo Cassol, ex-governador de Rondônia, sugere faísca de solda para curar covid; vídeo

Um vídeo do ex-governador de Rondônia, Ivo Cassol, virou motivo de chachota nas redes sociais. Nas imagens, ele aparece realizando um experimento para a cura de covid-19 atrávez da faísca e fumaça resultado de alguma solda.

Cassol aparece no vídeo sem camisa e com equipamento de solda nas mãos. A argumentação dele é que "um sujeito com coronavírus foi soldar e se curou".

Para testar a eficiência do método, ele chamou um amigo, que ficou rodando ao lado da solda. O resultado do experimento não foi divulgado. Assista: