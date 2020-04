Ivy lamenta declarações polêmicas na casa: 'Falta de informação minha'

Assim que deixou a Casa de Vidro e entrou no Big Brother Brasil (BBB 20), a modelo Ivy mostrou logo de cara como seria a sua participação no reality: falas espontâneas e emoções demonstradas em altíssimo e bom som. Exagerada? Sim, assume a ex-BBB em entrevista ao Gshow: “Errei muito! Mas também acertei. Acho que teve um pouco dos dois. Falo muito! Me expresso sem pensar... Como diz meu pai, ‘quem fala demais dá bom dia a cavalo’”.

Ao deixar a casa após ser eliminada com 74,17% dos votos, a ex-BBB foi colocada a par das polêmicas sobre a sua passagem pelo reality.

"Isso aconteceu por eu não saber me expressar. Acabei machucando as pessoas e algumas se sentiram ofendidas com todo o direito. Estou aberta a aprender e a ensinar também, afinal tenho um filho de três anos”.

A ex-sister também atribuiu a rejeição aos votos constantes em Babu. Ela lembra que o fato de ele ter brigado com Daniel no início do programa lhe causou uma antipatia logo de cara e que indicá-lo para o Paredão tornou-se cômodo.

“O meu erro foram os votos do Babu terem virado uma comodidade para eu não ter que votar em outra pessoa na casa. Agora no final, o Babu virou uma outra pessoa, diferente da que eu conheci no início”, disse, ao Gshow.

Ivy já planeja sua volta à rotina de modelo, profissão que ela abraçou desde a adolescência. No futuro Ivy planeja virar empresária: “Quero um lugar para mexer com maquiagem, estética corporal... Quero trabalhar nessa área da beleza e abrir uma clínica”.

O único procedimento cirúrgico ao qual se submeteu foi a colocação de prótese de silicone nos seios que, segundo ela, precisam ser trocadas depois que amamentou o filho, Luis Miguel, de três anos. O filho, aliás, é o elo de união entre a mineira e o ex-marido, o ex-jogador de vôlei Rogério Fernandes, que, desde a entrada de Ivy na casa, assumiu o controle de suas redes e contratou uma assessoria para ela.

Ivy e Rogério foram casados durante oito anos e estão separados há nove meses. A relação é de cumplicidade. “Ele foi meu primeiro namorado. Foram ótimos esses anos que ficamos juntos, temos um presente que é o nosso filho. Temos um carinho grande um pelo outro. Sabemos que para o Luis Miguel estar bem, a gente tem que estar bem um com o outro. O que for preciso fazer pelo bem-estar do meu filho, a gente vai fazer”, afirmou na mesma entrevista ao Gshow.

Quanto ao namoro com o empresário Fernando Borges, com quem estava junto há um mês até entrar na casa, Ivy sempre deixou claro para ele a relação de amizade que tinha com o ex.“O Rogério vai fazer sempre parte da minha vida, pois tenho um filho com ele. Não tem o que discutir! Para ficar comigo tem que ser nessas condições. Eu não vou deixar de ter contato com o pai do meu filho, que é a coisa mais importante na minha vida, para ficar com namorado. Quem quiser ficar comigo, independentemente de ser o Fernando ou o Brad Pitt, tem que aceitar isso”.