Iza anuncia show em Salvador no dia da Consciência Negra; saiba mais

O dia da Consciência Negra será celebrado com festa em Salvador. A cantora Iza fará um show, em 20 de novembro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Repertório musical único e personalidade contagiante: IZA é uma das poucas artistas capazes de cruzar pontes unindo novos ritmos populares no Brasil. Com forte presença em rádios, programas de televisão, festivais de música e capas de revista, rapidamente se tornou um dos rostos mais conhecidos da cena pop brasileira.





Os ingressos para o show custam R$ 120 (inteira)/ R$ 60 (meia) no primeiro lote. No segundo lote os valores serão R$ 140 (inteira)/ R$ 70 (meia). As vendas estão sendo feitas na Bilheteria do Teatro Castro Alves e página de venda em sympla.com.br