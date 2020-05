'Já dei muito por educação', revela Luana Piovani em live sobre sexo

Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Luana Piovani abriu o jogo sobre sua vida entre quatro paredes em uma live divulgada pelo Universa. No bate-papo, Piovani disse que perdeu o interesse sexual durante o casamento com o surfista Pedro Scooby e revelou que já transou muitas vezes sem estar com vontade.

"Já dei muito por educação, [pensando] 'coitado do cara, ele está aqui alucinado, vou dizer que foi um equívoco, botar a roupa?' Vou dar logo, né?", contou rindo.

Sobre o casamento com Pedro Scooby, terminado em 2019, ela revelou que sentia culpa pela falta de interesse sexual. "Já tive tantas vezes culpa de não ter vontade de transar com a pessoa. Fazendo terapia, você vai vendo que o comportamento é quase matemático: é a lei da oferta e da procura. Se tem muita oferta, você perde o interesse."

"Dessa vez, eu casei, e me vi em um momento de várias vezes não entender por que não tinha vontade. Depois que começava, sempre era bom porque tinha intimidade", afirmou. Ela diz que, em muitos relacionamentos anteriores, perdeu o interesse sexual no segundo ano.

Luana falou, ainda, sobre sua preferência por homens fortes, mais novos e másculos. "Eu sou uma pessoa alta. Para eu ser frágil, tem de ter uma coisa do desigual, do aconchego. A pessoa tem de ser maior que eu".

Atualmente em um relacionamento com Ofek Malka, jogador de basquete israelense 20 anos mais novo, a apresentadora de 43 anos disse que sofreu preconceito pela diferença de idade, sobretudo por parte da mãe do rapaz. "Ela começou a dar pitaco quando viu que o negócio estava ficando sério", disse. No entanto, afirma que o relacionamento com a sogra já melhorou.