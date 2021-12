Já deu saudade? Confira três golaços de Gilberto pelo Bahia no Brasileirão

Depois de três anos e meio a camisa 9 do Bahia vai ter um outro dono. Artilheiro e ídolo do tricolor, o atacante Gilberto já se despediu do clube e não permanecerá na equipe em 2022. A saída do jogador vai deixar uma grande lacuna no Esquadrão.

Durante a passagem pelo Bahia, Gilberto anotou 83 gols. Foram 46 no Campeonato Brasileiro, se tornando o maior artilheiro de uma equipe do Nordeste na primeira divisão.

Para os tricolores matarem a saudade, o CORREIO separou três golaços do atacante na Série A. Confira: