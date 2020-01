Já é inverno? Clima faz moradores usarem agasalho em pleno verão na Bahia

Esta sexta-feira (24) foi um dia atípico em Vitória da Conquista, cidade do sudoeste da Bahia que tem 338 mil habitantes e conhecida como “Suíça Baiana” por conta do frio rigoroso durante o inverno.

É que, em pleno verão, os conquistenses foram obrigados nesta sexta a sair às ruas de agasalho, gorro e até cachecol devido às baixas temperaturas, que chegaram a 17ºC, com sensação térmica de 15ºC.

A mudança repentina no clima, já que o mês de dezembro foi de calor intenso, mas com fortes chuvas ao final do ano, é consequência da baixa pressão que atinge o Sudeste do país e em especial o sul da Bahia, na região da Costa do Descobrimento.

E esse clima de “inverno em pleno verão” deve durar até este sábado, não só em Vitória da Conquista, mas no resto das cidades baianas, as quais, a maioria, registraram fortes chuvas nos últimos dias, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

“Esse é o clima que todo conquistense gosta, o frio, mas estou muito surpresa com essa baixa temperatura em janeiro, geralmente só chove forte, mas nada desse frio”, disse a promotora de vendas de operadora de telefone celular Maraísa Gois Silva, 23, que trabalha na zona comercial da cidade.

O cobrador de ônibus Alberto Carlos dos Santos Cintra, de 45, foi trabalhar de gorro. “Pego no batente 5h e para sair de casa hoje só assim, agasalhado. Mas para mim está bom demais esse friozinho gostoso”, comentou.

Na cidade, as chuvas que caíram nos últimos dois dias, apesar de alagar ruas e avenidas, não causaram muitos estragos e não há feridos ou desabrigados.

Na noite desta quinta-feira, um posto de gasolina no bairro Candeias, área nobre da cidade, teve algumas estruturas danificadas, como balcão e parte do teto, por conta dos ventos que vieram com as chuvas.

Nas proximidades do bairro Jurema, equipamentos de estabelecimentos comerciais caíram sobre calçadas e árvores despencaram nas imediações da Praça do Gancho. Em algumas ruas há ainda muita lama e pedras espalhadas pela chuva, que voltou a cair de forma leve na tarde desta sexta.

Na cidade, o Aeroporto Glauber Rocha opera com instabilidade por conta do tempo fechado. Nesta quinta, um voo da Gol que vinha de Guarulhos (SP) teve de ser desviado para Salvador porque não conseguiu pousar. Os passageiros tiveram de concluir a viagem por via terrestre em ônibus disponibilizado pela empresa aérea.

Na região de Macaúbas, no sudoeste do estado, um susto: durante as chuvas de quarta-feira (22), que provocaram enxurradas na cidade, um motociclista acabou sendo arrastado para dentro de um canal de águas pluviais.

Ele foi resgatado pela Polícia Militar cerca de duas horas depois a uma distância de 1 km do local onde foi arrastado. As informações são do serviço social da Unidade de Pronto Atendimento de Macaúbas, onde ele foi atendido após o resgate. O homem teve ferimentos leves e recebeu alta no dia seguinte.

Outro susto ocorreu em Ilhéus, no sul da Bahia, onde um homem não identificado e que dirigia um veículo HB20 caiu na Praia do Marciano. Ainda não se sabe as circunstâncias do acidente, apenas que chovia no momento. O homem teve ferimentos leves e foi internado no Hospital Costa do Cacau.

A estimativa do Inmet é que as chuvas deem uma trégua ainda neste final de semana. “Hoje já vemos o tempo um pouco mais aberto em Salvador, mas pode fechar mais o tempo entre hoje e sábado. A previsão é que domingo tenhamos um dia mais aberto tanto na capital quanto no interior”, disse a metereorologista do Inmet na Bahia, Cláudia Valéria da Silva.