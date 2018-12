Já está sonhando com o Verão? CORREIO garimpou biquíni a partir de R$ 5,99

Uma saída de praia bonita é tudo! Fui conhecer a Bela Modas, uma loja nova, grandona, que abriu na orla da Pituba, na altura do Jardim dos Namorados, pertinho do Colégio Integral, e encontrei essa por R$ 30. Tinha outro modelo, com franjas, por R$ 15, mas não curti. É daquelas lojas com proposta de produtos a preços populares, que vende no atacado e no varejo. A vendedora informou que a partir de seis peças já é considerado atacado, mas que até domingo (16) é possível levar uma peça só no valor de atacado. Cheguei no final da manhã e já achei os produtos um pouco bagunçados. Espero ter mais sorte da próxima vez. Segue aquela lógica de levar produtos mais populares para um bairro de classe média, numa loja climatizada, com estacionamento, e preços relativamente baixos.