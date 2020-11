Já pensou se ‘Black is King’, de Beyoncé, fosse feito em Salvador?

Álbum audiovisual de Beyoncé, ‘Black is King’ é um marco na carreira da artista americana, com sua mensagem cortante contra o racismo e, especialmente, de exaltação da cultura e do orgulho negro.

E se há uma cidade no mundo que tem esse sentimento à flor da pele, ela é Salvador, não à toa, apelidada de Roma Negra.

Para demonstrar como a obra de Queen B cai bem à Bahia, o design gráfico e afroempreendedor baiano Ravel Lima (@heyravel), 23 anos, recriou cenários dos clipes da produção em lugares icônicos da Cidade da Baía.

"Fiz umas montagens para ilustrar esse delírio coletivo aí", brincou ele, na postagem feita em seu Instagram.

Dique do Tororó, Farol de Itapuã, Gamboa, Farol da Barra e até um rolé de Bey pela Lavagem do Bonfim estão no painel.

Nas imagens, a cantora americana protagoniza os desenhos devidamente caracterizada com trajes locais.

Um dos primeiros a curtir e compartilhar o trabalho foi o ator Lázaro Ramos: “Depois dessas ilustrações do Ravel, acho que ela gravou por aqui mesmo”, comentou o ator, nascido e criado no bairro da Federação.

Confira o resultado abaixo.





Leia mais notícias no Alô AlÔ