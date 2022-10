Já viu a nova praça Ana Lúcia Magalhães? Espaço ganha parque infantil e pet park

Uma das principais praças de Salvador está de cara nova. A Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, passou por uma grande reforma e agora já passa a contar com novos equipamentos para o público.

Construída em 2006 e com mais de 25 mil metros de extensão, a praça é muito frequentada principalmente por pais com crianças, tutores que passeiam com cães e pessoas que praticam atividade física. Pensando nisso, as reformas atendem a todos os públicos.

Para as crianças, foi implementado o primeiro parque infantil da praça. O complexo conta com duas casas de Tarzan, dois balanços em eucalipto, duas escorregadeiras em eucalipto, duas gangorras galvanizadas, dois conjuntos de amarelinha e cercado em eucalipto tratado, para maior segurança dos pequenos. O mobiliário da praça conta ainda com conjuntos de mesas cônicas, dois conjuntos de mesas infantis, cinco conjuntos de mesas para jogos e um conjunto de poltronas.

Não para por aí. O espaço ganhou uma mesa para prática de futebol de mesa e uma mesa de pingue-pongue. Além disso, foram instalados dois pergolados metálicos e um em eucalipto, além de bancos pré-moldados no padrão da companhia, grama sintética e natural. Em breve, será instalado também wi-fi no local, dentro do projeto Conecta Salvador.

Praça Ana Lúcia Magalhães ganhou mesa de jogos (Foto: Betto Jr/Secom)

Para quem tem cachorro, um desejo antigo foi atendido: a Ana Lúcia agora tem o seu primeiro Pet Park a- ou cachorródromo, como é popularmente conhecido esse tipo de espaço. Ao todo, são dez brinquedos em formato de piquetes, duas casas de cachorro, seis brinquedos em formato de manilhas, seis brinquedos em formato de paraciclos e cercado em eucalipto tratado.

Já para os amantes da atividade física, a academia de ginástica foi ampliada. No local, foram instaladas duas pranchas abdominais, duas barras de apoio e duas barras paralelas. Já a academia de saúde tem um simulador de pressão de pernas triplo, um simulador de cavalgada triplo, um multiexercitador de seis funções, um simulador de esqui triplo, uma barra alta giratória, um simulador de caminhada triplo, um simulador de giro vertical triplo e uma roda de ombro dupla diagonal tripla.

(Foto: Betto Jr/Secom)

"Fizemos também a troca de piso intertravado, mais pavimentações no entorno da praça, para que as pessoas possam transitar melhor, além de iluminação em LED e paisagismo”, declarou Bruno Reis.

O prefeito destacou ainda que a Ana Lúcia Magalhães é a 220ª praça entregue completamente requalificada em menos de dois anos de gestão. “Uma praça como esta é muito mais do que lazer, também é saúde, é bem estar, é qualidade de vida. Com isso, estamos devolvendo a cidade ao cidadão”, completou.

As intervenções foram realizadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), vinculada à Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman), em parceria com as secretarias Municipais de Ordem Pública (Semop) e de Sustentabilidade e Resiliência (Secis). O investimento foi de quase R$1,2 milhão.

O presidente da Desal, Virgílio Daltro, afirmou que a praça, hoje, é um grande playground aberto a todos. “É muito gratificante devolver esse espaço ao cidadão. Além de criar novas praças, a gente cuida, conserva e melhora as já existentes”.