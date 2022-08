Jabutis que eram transportadas em situação de maus tratos são resgatadas na Bahia

Cinco jabutis que eram transportados em situação de maus tratos foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã do último domingo (21), no Km 482 da BR-116, na altura do município de Rafael Jambeiro. Antes do resgate, os animais estavam aprisionados em um espaço totalmente inadequado, dentro de um Fiat/Doblô.

Em nota, a PRF informou que, durante a abordagem, foram solicitados os documentos de porte obrigatório. Em seguida, os policiais realizaram os procedimentos de fiscalização e após uma revista no veículo foram encontradas os animais escondidos em caixas de papelão, ensejando total falta de cuidados e maus tratos.

Dada às circunstâncias e após entrevista ao ocupante do carro, o mesmo assumiu a responsabilidade pelo transporte ilegal dos animais e disse não possuir autorização do órgão ambiental para criação e nem a guia de transporte. Em seguida, foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência e o infrator de 53 anos de idade responderá na Justiça por crime contra o meio ambiente da Lei 9.605/98.

Os jabutis foram encaminhados aos cuidados do órgão ambiental, onde serão triados, alimentados e tratados por profissionais e passarão por um processo de reabilitação para voltarem à liberdade. Vale ressaltar que é crime a caça predatória, o tráfico e a criação ilegal de animais silvestres. As penas para estes crimes ambientais são de multa de até R$ 5 mil, por animal encontrado irregularmente, e até um ano e seis meses de prisão.

A PRF alerta que as denúncias nas rodovias podem ser realizadas através do telefone 191, que funciona em todo o Brasil. A ligação é gratuita e não é preciso se identificar.