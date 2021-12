Jacaré de 2 metros é capturado em shopping de Salvador

Um jacaré que passeava pelo estacionamento do Shopping Caboatã, no Imbuí, foi resgatado por uma equipe do Grupo Especial de Proteção Ambiental (GEPA) da Guarda Civil Municipal de Salvador, na manhã desta segunda-feira (06).

De acordo com o Supervisor do GEPA, Robson Pires, o jacaré pertence à espécie Papo Amarelo, que está inclusa na lista de Animais em Extinção do IBAMA.

O réptil de 25kg e com cerca de 2 metros de comprimento será encaminhado para o Centro de Triagem para Animais Silvestres do IBAMA.

"Caso alguém encontre algum animal silvestre, a recomendação é que não toque no animal e entre em contato imediato com a GCM, através do telefone 71 3202-5312", frisou Pires.

Somente neste ano, o grupo já resgatou seis jacarés, sendo dois da espécie papo amarelo e quatro da espécie anão.