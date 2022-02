Jacaré é resgatado na Chapada Diamantina com ferimento na boca

Um jacaré-coroa (Paleosuchus trigonatus), com ferimento na boca, foi resgatado por militares da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa) de Lençóis, na cidade de Mulungu do Morro, na manhã da última quarta-feira (3). As equipes chegaram até o local, após serem acionadas pela Secretaria de Meio Ambiente do município.

De acordo com a comandante da unidade, major Sheila Karina, o animal foi encontrado no povoado de Cainana. “Ainda não sabemos a causa do ferimento. O importante é que ele teve um resgate tranquilo, com o uso da técnica e ferramentas adequadas”, disse a oficial. O réptil foi encaminhado para o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) de Seabra, para posteriormente ser levado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Cruz das Almas.