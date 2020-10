Jacaré fica preso em anzol e acaba morto por sucuri gigante; veja vídeo

Foto: Reprodução

Um jacaré foi morto por uma sucuri após ficar preso em um anzol. O vídeo, que viralizou na última semana, foi gravado no último dia 21. Segundo o site Midia Max, as imagens estão circulando em grupos de WhatsApp de Mato Grosso do Sul, mas não se sabe se o fato ocorreu nesse estado.

No vídeo, o jacaré aparece preso por um anzol e quando o pescador tira o animal da água, surge uma sucuri enrolada no corpo do predador. De acordo com proprietário de uma loja de produtos de pesca que compartilhou o vídeo, o apetrecho utilizado pelo pescador na ocasião é proibido.

"O anzol de galho é um apetrecho proibido para pescadores amadores porque é um meio mais fácil de pesca, facilitando a pesca predatória. Somente pescadores profissionais podem usar — disse ao Midia Max o homem identificado como Gustavo, acrescentando que ele não sabe quem é o autor do vídeo — Está todo mundo surpreso, é bem raro", destacou.

Assista.