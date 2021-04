Jacobina: prefeito interdita Serra do Cruzeiro e cachoeiras durante a Semana Santa

A cidade de Jacobina, no centro-norte baiano, baixou um novo decreto com medidas restritivas proibindo a visitação de cachoeiras e pontos turísticos, principalmente a subida da Serra do Cruzeiro neste final de Semana Santa, com o objetivo de conter o avanço do coronavírus, seguindo orientações do Governo da Bahia.

Conforme a determinação do prefeito Tiago Dias, ficam fechados todos os pontos turísticos do Município, em especial os atrativos naturais, entre os dias 1º (hoje) e 04 de abril.

As agências de turismo, guias de turismo, condutores ambientais, hotéis, chalés, casas de veraneios, casas de aluguel, campings ou similares estabelecimentos no município estão, portanto, proibidos de oferecer e disponibilizar passeios turísticos nas cachoeiras locais.

Além disso, ficou determinada a suspensão de acesso, circulação e permanência de veículos de turismo oriundos de outros municípios, em todos os atrativos turísticos de Jacobina, inclusive para as modalidades de day e city tour. As informações são do Augusto Urgente.