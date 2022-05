Jacobina registra 16 tremores de terra neste domingo (8); cidade é monitorada

A cidade de Jacobina, no norte do Estado, registrou 16 tremores de terra desde a madrugada deste domingo (8). Segundo o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN), moradores do povoado de Jabuticaba relataram que sentiram a terra tremer. Somente neste ano, foram registados mais de 45 tremores de terra em Jacobina. Um estudo está sendo feito para mapear e investigar as causas dos tremores.

Na última quinta-feira (5), outro tremor de magnitude preliminar calculada em 2.1 mR foi registrado na mesma região.

Dessa vez foram 16 episódios. O de maior magnitude, registrado às 7h48 UTC (4h48, hora local), teve sua magnitude preliminar calculada em 2.3 mR.

Os outros 15 tremores, registrados neste domingo de Dia das Mães pelas estações sismográficas, tiveram magnitude igual ou inferior a 1.0 mR. Eles ocorreram às 2h17 UTC, 7h50 UTC, 7h52 UTC, 8h03 UTC, 8h05 UTC, 8h25 UTC, 9h17 UTC, 9h41 UTC, 9h43 (dois eventos), 9h51 UTC e 9h54 UTC.

Monitoramento

O LabSis/UFRN segue monitorando toda atividade sísmica que ocorre no estado da Bahia. Em fevereiro deste ano, o coordenador do LabSis/UFRN, Aderson Farias do Nascimento, foi convidado pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Jacobina para participar de audiência pública com temática sobre os tremores de terra que ocorreram na região.

O laboratório também instalou uma nova rede sismográfica no município, com apoio da Defesa Civil municipal, da prefeitura e do Instituto Nacional de Estudos Tectnicos (INCT-ET/CNPq). O objetivo é estudar e mapear a atividade sísmica com maior precisão. Ao todo, a rede conta com seis estações sismográficas localizadas em diferentes pontos do município baiano.

Neste ano de 2022 os eventos aconteceram nos dias:



25/04 - às 17h12 UTC - um evento sísmicos de magnitude preliminar 2.5 mR

22/04 - às 19h14 UTC - um evento sísmicos de magnitude preliminar 1.2 mR

19/04 - às 15h10 UTC - um evento sísmicos de magnitude preliminar 1.3 mR

05/03 - três eventos sísmicos

04/03 - 17 eventos sísmicos

16/02 - às 07h15 UTC - um evento sísmicos de magnitude preliminar 2.3 mR

30/01 - dois eventos sísmicos

16/01 - dois eventos sísmicos

09/01 - dois eventos sísmicos